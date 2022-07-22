Гранд АПЛ начал переговоры с «Барселоной» по де Йонгу

У голландского полузащитника Френки де Йонга есть вариант продолжения карьеры в Англии, и это не «Манчестер Юнайтед», проявлявший интерес к игроку.

По сообщениям Sport.es, заполучить хавбека «Барселоны» в свои ряды намерен лондонский «Челси». «Пенсионеры» уже провели переговоры с каталонцами по этому поводу.

В свою очередь де Йонг ранее заявлял, что покинет «сине-гранатовых» только ради одного клуба. Этим клубом является мюнхенская «Бавария».

Френки выступает за «Барселону» с 2019 года. Действующий трудовой договор голландца с клубом рассчитан до 2026 года, его стоимость оценивается в 60 миллионов евро.