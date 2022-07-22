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Мбабу переходит в «Фулхэм»

22 Июля 2022 • 09:16 Комментировать

Защитник «Вольфсбурга» Кевин Мбабу близок к подписанию контракта с «Фулхэмом».

Игрок швейцарской сборной в ближайшее время должен пройти медобследование, после чего состоится официальный трансфер, сообщает 90min.

Этим летом «Фулхэм» искал нового правого защитника и был связан с переходом Неко Уильямса из «Ливерпуля», но в итоге футболист предпочел предложение «Ноттингем Форест».

Переговоры с «Вольфсбургом» велись довольно давно. В какой-то момент возникла проблема с нежеланием «Фулхэма» обеспечить Мбабу зарплатой в размере 3 миллионов евро за сезон, но, похоже, этот вопрос был решен. Сумма трансфера составит около 7 миллионов евро.

В прошедшем сезоне футболист провел в Бундеслиге 24 матча.

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Вольфсбург Кевин Мбабу Трансферы футбола - лето 2022
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