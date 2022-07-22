Тен Хаг оценил атакующий потенциал «МЮ»

Наставник «МЮ» Эрик тен Хаг высказался об игре своих подопечных в нападении.

«Сейчас Фред исполняет роль связующего элемента между атакой и обороной. Он отлично выполняет свои функции, думаю, он может еще лучше.

Футболисты линии атаки хорошо взаимодействуют между собой, так что мне, как их тренеру, повезло. У нас есть мощное оружие, которое нужно постоянно улучшать», - передает слова голландского тренера пресс-служба клуба.

Напомним, что недавно манкунианцы провели товарищескую встречу с «Ливерпулем». «Красные дьяволы» разгромили серебряного призера Премьер-лиги со счетом 4:0.