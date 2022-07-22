Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тен Хаг оценил атакующий потенциал «МЮ»

22 Июля 2022 • 09:02 Комментировать

Наставник «МЮ» Эрик тен Хаг высказался об игре своих подопечных в нападении.

«Сейчас Фред исполняет роль связующего элемента между атакой и обороной. Он отлично выполняет свои функции, думаю, он может еще лучше.

Футболисты линии атаки хорошо взаимодействуют между собой, так что мне, как их тренеру, повезло. У нас есть мощное оружие, которое нужно постоянно улучшать», - передает слова голландского тренера пресс-служба клуба.

Напомним, что недавно манкунианцы провели товарищескую встречу с «Ливерпулем». «Красные дьяволы» разгромили серебряного призера Премьер-лиги со счетом 4:0.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Июля
10:17 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» нужен ещё один нападающий»
10:05 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Эриксен и Мартинес должны быстро адаптироваться к системе»
10:01 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» рассматривает вариант покупки Депая
10:01 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Магуайра освистывали, но он успокоил всех своей игрой»
09:57 · Англия. Премьер-лига
Де Йонгу не нравится Манчестер и руководство «МЮ» 2
09:55 · Англия. Премьер-лига
Варан: «Не жалею о переходе в «Манчестер Юнайтед»
09:46 · Англия. Премьер-лига
Канселу: «Хочу каждый год попадать в символическую сборную АПЛ»
09:40 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард требует у «Эвертона» высококлассного полузащитника, у клуба пока только один вариант
09:35 · Англия. Премьер-лига
Лапорта иронизировал, когда говорил о переходе Кунде в «Челси»
09:33 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг – о ван де Беке: «Он должен доказать право быть в основе»
09:32 · Англия. Премьер-лига
Форвард молодёжной сборной Франции перешёл в клуб АПЛ официально
09:22 · Англия. Премьер-лига
Гранд АПЛ начал переговоры с «Барселоной» по де Йонгу
09:16 · Англия. Премьер-лига
Мбабу переходит в «Фулхэм»
09:02 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг оценил атакующий потенциал «МЮ»
08:47 · Англия. Премьер-лига
Тухель нашёл нового форварда для «Челси»
Все новости
Рекомендуем