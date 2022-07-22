Тухель нашёл нового форварда для «Челси»

Французский форвард «Ньюкасла» Аллан Сен-Максимен попал в сферу интересов лондонского клуба. Речь идет о «Челси».

По сообщениям The Athletic, представители «пенсионеров» уже вступили в переговоры с «сороками» по трансферу 25-летнего футболиста. «Ньюкасл» не против расстаться с Сен-Максименом, если за него заплатят 40 миллионов фунтов. Эта сумма показалась «Челси» завышенной, лондонцы пытаются добиться скидки.

Инициатором приглашения Аллана на «Стэмфорд Бридж» является главный тренер «Челси» Томас Тухель.

В прошлом сезоне нападающий забил пять голов и отдал пять ассистов в 37 матчах.