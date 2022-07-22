Кукурелья настаивает на трансфере в «Манчестер Сити»

Фланговый защитник Марк Кукурелья, выступающий в чемпионате Англии за «Брайтон», хочет продолжить карьеру в «Манчестер Сити». Об этом в социальных сетях сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По данным журналиста, 24-летний латераль недоволен, что его нынешний клуб противится трансферу. По мнению Кукурельи, «Брайтон» запрашивает завышенную цену за его переход.

Ранее СМИ сообщали, что «чайки» хотят выручить с продажи футболиста 50 миллионов фунтов.

Контракт испанца с клубом рассчитан до лета 2026 года. На его счету один гол и два ассиста в 39 поединках минувшего сезона.