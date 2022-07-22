Роналду выбирает между двумя европейскими грандами

Португальский нападающий «МЮ» Криштиану Роналду до сих пор не определился со своим будущим. Как сообщают журналисты Lequipe, 37-летний футболист рассматривает всего два варианта продолжения карьеры.

СМИ утверждают, что звездный бомбардир имеет два возможных варианта развития событий. Криштиану может остаться на «Олд Траффорд» на следующий сезон или перейти в мадридский «Атлетико». Отмечается, что агент игрока Жорже Мендеш уговаривает своего клиента сменить клубную прописку. Он хочет трудоустроить Роналду в клуб, который выступит в Лиге чемпионов. «Атлетико» как раз подходит португальцу по этому критерию.

Напомним, что «МЮ» пропустит новый розыгрыш Лиги чемпионов, поскольку финишировал в АПЛ лишь на шестом месте.