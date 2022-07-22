Клуб из Лондона даёт 40 миллионов евро за форварда сборной Италии

Форвард «Сассуоло» Джанлука Скамакка может переехать из итальянского чемпионата в английскую Премьер-лигу. Об этом сообщают журналисты Sky Sports.

По сведениям источника, в трансфере 23-летнего итальянского футболиста заинтересован лондонский «Вест Хэм». Руководство «молотобойцев» уже сделало предложение «Сассуоло» по трансферу Скамакки. Лондонцы готовы заплатить за игрока 40 миллионов евро.

Ранее основным претендентом на Джанлуку считался «ПСЖ», однако парижане приостановили переговоры после подписания Уго Экитике.

Скамакка провел в прошлом сезоне 38 матчей во всех турнирах. На счету нападающего 16 забитых мячей и одна голевая передача.