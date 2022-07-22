Тен Хаг принял решение по будущему Марсьяля в «Манчестер Юнайтед»

Стало известно будущее французского нападающего Антони Марсьяля в «Манчестер Юнайтед». Как информирует Manchester Evening News, форвард остается в манкунианском коллективе. Это решение было принято лично главным тренером команды Эриком тен Хагом.

Действующее трудовое соглашение Антони с английским грандом рассчитано до середины 2025 года. Его трансферная стоимость равняется 16 миллионам евро.

Во второй половине прошлого сезона французский нападающий выступал на правах аренды за испанскую «Севилью». Марсьяль провел в составе андалусийцев 12 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.