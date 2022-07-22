Мане высказался о соперничестве с Салахом за звание лучшего футболиста Африки

Форвард мюнхенской «Баварии» и сборной Сенегала Садио Мане высказался о соперничестве со своим бывшим одноклубником Мохамедом Салахом за звание лучшего футболиста Африки.

«Я не замечаю этого соперничества. У нас отличные отношения, мы часто переписываемся. СМИ часто хотят обострить ситуацию, они подают информацию так, как выгодно им. Я же поддерживаю приятельские отношения со всеми одноклубниками. Если не верите, может спросить у них», - передает слова сенегальца портал Goal.com.

Напомним, что Мане был признан лучшим футболистом Африки в этом году. Летом Садио сменил клубную прописку, перебравшись из «Ливерпуля» в «Баварию».