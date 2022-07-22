«Грёбаный мусор»: тен Хаг жёстко наехал на игрока «Манчестер Юнайтед»

Новый наставник «МЮ» Эрик тен Хаг жестко отчитал одного из футболистов команды во время тренировочного занятия. Об этом стало известно журналистам портала Goal.com.

Голландский специалист отвесил грубое высказывание в сторону 19-летнего Зидана Икбаля на открытой тренировке. Тен Хаг назвал действия футболиста «гребаным мусором».

В ближайший уик-энд «красные дьяволы» проведут очередной товарищеский поединок. Противостоять манкунианцам будет бирмингемская «Астон Вилла».

Напомним, что в минувшем сезоне «Манчестер Юнайтед» финишировал лишь на шестом месте в турнирной таблице Премьер-лиги.