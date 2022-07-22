Фанаты «Реала» требуют возвращения Роналду

Болельщики мадридского «Реала» хотят возвращения португальского нападающего Криштиану Роналду на «Сантьяго Бернабеу». Об этом фанаты заявили президенту Флорентино Пересу, рапортует AS.

Накануне руководитель «королевского клуба» выступил на публике, где отвечал на вопросы в течение нескольких часов. Во время общения болельщики призвали Переса вернуть Криштиану и не допустить перехода португальца в стан принципиального соперника «Реала» - мадридского «Атлетико».

Примечательно, что Перес никак не ответил на призывы фанатов и продолжил раздавать автографы.

В настоящий момент Роналду является игроком «МЮ». Его контракт с манкунианцами рассчитан до лета 2023 года.