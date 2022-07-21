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«Манчестер Юнайтед» интересуется нападающим «Лилля»

21 Июля 2022 • 23:55 Комментировать

Форвард «Лилля» Джонатан Дэвид стал еще одной трансферной целью «Манчестер Юнайтед» в летнее межсезонье.

После того, как стало известно, что Криштиану Роналду решил покинуть «Юнайтед», клуб начал искать варианты замены португальца. В сообщениях фигурировали различные имена. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, самым актуальным решением для «МЮ» на данный момент является форвард «Лилля» Дэвид.

«Лилль» готов продать некоторых игроков этим летом. Прогресс Дэвида вызывает уважение среди топ-клубов», - написал Романо в свои соцсетях.

Ожидается, что сумма трансфера составит 50 миллионов евро.

В прошедшем сезоне футболист провел в Лиге 1 38 матчей, в которых забил 15 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Лилль Манчестер Юнайтед Джонатан Дэвид Трансферы футбола - лето 2022
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