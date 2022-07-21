Алле прошёл первый этап лечения

Нападающий дортмундской «Боруссии» Себастьян Алле завершил первый этап лечения. Несколько дней назад у футболиста была обнаружена опухоль.

В своих соцсетях форвард опубликовал фотографию со своей больничной койки с подписью: «Привет всем, я хотел сообщить вам, что Шаг 1 завершен!»

Футболист поблагодарил дортмундскую команду и медицинский персонал больницы «за поддержку и доброжелательность».

Официальный аккаунт «Боруссии» отреагировал на это сообщение: «Всегда с улыбкой на своем лице… выздоравливай, Себ!»

Также футболиста поддержал его бывший клуб «Вест Хэм».

Напомним, что Алле пожаловался на плохое самочувствие после тренировки в понедельник, и сразу же после медицинского осмотра у него была обнаружена опухоль.