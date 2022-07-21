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Клопп: «Покер Дарвина Нуньеса – лучший способ прекратить дискуссии об игроке»

21 Июля 2022 • 23:25 Комментировать

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал четыре гола нападающего Дарвина Нуньеса, которые он забил в контрольном матче против «РБ Лейпцига».

«Мы все думаем, что если игрок получает кучу денег, то он не чувствует давления. Они такие же простые люди, как и мы, они не роботы. Футболисты нового поколения засиживаются в соцсетях, читают все, что о них пишут, и на самом деле это не очень умно с их стороны. Но это реалии жизни», - сказал Клопп после игры, которая закончилась со счетом 5:0 в пользу «Ливерпуля».

Наставник «красных» отметил, что игра Нуньеса в этом матче – «лучший способ прекратить дискуссии о футболисте».

«Он действительно хороший нападающий», - заключил Клопп.

Нуньес перешел в «Ливерпуль» в начале этого лета после успешного сезона в «Бенфике».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Дарвин Нуньес
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