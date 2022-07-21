Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард прошел медобследование и поставил подпись в контракте с «Ноттингем Форест».

Прошлый сезон Лингард отыграл в «МЮ», но покинул клуб, когда соглашение подошло к концу. Полузащитник твердо решил сменить команду, и в летнее трансферное окно у него были предложения от нескольких клубов АПЛ и МЛС. Однако, футболист неожиданно решил продолжить карьеру в «Ноттингем Форест».

Ранее Лингард заявил, что хотел бы получать в новом клубе не менее 215 тысяч евро в месяц. По всей видимости, новичок АПЛ «Ноттингем Форест» стал единственной командой, готовой предложить Лингарду такую зарплату.

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 16 матчей, в которых забил 2 гола.