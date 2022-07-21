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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ньюкасл» заинтересовался самым дорогим игроком «Арсенала»

21 Июля 2022 • 22:56 Комментировать

«Ньюкасл» проявил интерес к полузащитнику «Арсенала» Николя Пепе.

Пепе перешел в стан «канониров» в 2019 году, а его трансфер до сих пор остается рекордным в истории «Арсенала». Однако, полузащитник так и не смог в достаточной степени проявить себя и завоевать место в основном составе.

«Ньюкасл» в это межсезонье не может похвастаться приобретение звездного форварда – переговоры по переходу Уго Экитике и Александера Исаака к успеху не привели. Give Me Sport сообщает, что «сороки» готовы начать переговоры по трансферу Пепе.

Ожидается, что «Арсенал» не станет удерживать игрока, если поступит адекватное предложение.

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 20 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Арсенал Лондон Николя Пепе Трансферы футбола - лето 2022
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