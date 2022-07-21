«Наполи» готов предложить 25 миллионов евро за форварда «Челси»

Форвард «Челси» Армандо Броя вошел в сферу интересов «Наполи».

Албанский нападающий стал одним из главных героев текущего межсезонья. Прошлый сезон он отыграл на правах аренды в «Саутгемптоне», летом вернулся в «Челси» и сейчас рассматривает варианты с переходом в другой клуб.

Несмотря на то, что наставник «синих» Томас Тухель хотел бы сохранить футболиста в своей команде, Броя рассчитывает на постоянное место в основе.

Главным претендентом на игрока продолжает оставаться «Вест Хэм», который готов предложить более выгодные условия личного контракта. Однако, в борьбу за Броя хочет вмешаться «Наполи», сообщает Calcio Napoli24. Итальянцы готовы выложить 25 миллионов евро за переход игрока.

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 32 матча, в которых забил 6 голов.