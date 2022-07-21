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«Эвертон» сделал предложение «Челси» по Галлахеру

21 Июля 2022 • 22:38 Комментировать

Полузащитник «Челси» Конор Галлахер может начать новый сезон в «Эвертоне».

Клуб из Ливерпуля обратился к «синим» с предложением в размере 36 миллионов евро, сообщает Football Insider.

Прошлый сезон Галлахер отыграл на правах аренды в «Кристал Пэлас», где был игроком основного состава и получил вызов в сборную Англии. Затем он вернулся в «Челси», но вопрос о его статусе в команде пока остается неясным. Хотя главный тренер лондонцев Томас Тухель является поклонником таланта Галлахера, конкуренция в центре полузащиты остается очень высокой.

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 34 матча, забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Кристал Пэлас Конор Галлахер Трансферы футбола - лето 2022
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