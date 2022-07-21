«Ливерпуль» готовит предложение по форварду «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямса. Ожидается, что сумма трансфера составит 42 миллиона евро, сообщает Football Espana.

Интерес английского клуба связан с возможным уходом Алекса Окслейда-Чемберлена и ситуацией с контрактом Роберто Фирмино, который истекает в следующем году.

Уильямс, который недавно отпраздновал свой 20-й день рожденья, в прошлом сезоне стал игроком основного состава баскского клуба, а также является кандидатом в сборную Испании.

В прошедшем сезоне футболист провел в Ла Лиге 34 игры, не отметившись результативными действиями.