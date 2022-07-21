Тен Хаг хочет откровенно поговорить с Роналду в надежде сохранить его

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не теряет надежды сохранить в команде нападающего Криштиану Роналду, который несколько дней назад заявил, что хочет покинуть клуб.

Тен Хаг намерен встретиться с футболистом и провести откровенный разговор, сообщает CBS Sports. Тем не менее, утверждается, что форвард принял твердое решение разойтись с «Юнайтед» и найти клуб, который будет играть в Лиге чемпионов.

Ранее была информация, что таким клубом может стать мадридский «Атлетико». Роналду был готов на 30-процентное сокращение зарплаты, но даже это пока не убедило Диего Симеоне в целесообразности этого трансфера.

В прошедшем сезоне Роналду провел в АПЛ 30 матчей, забил 18 голов и отдал 3 результативные передачи.