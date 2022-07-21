Стерлинг рассказал, что Тухель сильно хотел видеть его в «Челси»

Нападающий «Челси» Рахим Стерлинг поделился мнением о своём переходе в лондонский клуб из «Манчестер Сити».

Стерлинг сказал официальному сайту клуба, что решающим фактором в его переходе стало желание главного тренера «Челси» Томаса Тухеля. Футболист заявил, что наставник очень сильно хотел видеть его в составе, а сам клуб является отличной площадкой для того, чтобы продемонстрировать свои возможности.

Ранее стало известно, что 27-летний нападающий перешел в «Челси» из «Манчестер Сити», за который выступал с 2015 года. Сумма трансфера по данным портала transfermarkt составила 56,2 миллиона евро.