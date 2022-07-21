Тухель – Вернеру: «Игровое время нужно заслужить»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель заявил, что нападающий Тимо Вернер должен проявить себя на поле, чтобы получить больше игровых минут.

«Игровое время нужно заслужить. Показать качество, занять свое место в основе и защитить его», - сказал наставник «синих».

Ранее Вернер заявил, что хотел бы получать больше игровых минут в составе «Челси», и готов перейти в другой клуб.

Форвард перешел в «Челси» два года назад из «РБ Лейпцига», но так и не смог впечатлить тренерский штаб ни игрой, ни статистическими показателями.

По последней информации, футболистом интересуется дортмундская «Боруссия». «Челси», по всей вероятности, не будет удерживать нападающего, особенно учитывая недавнее приобретение Рахима Стерлинга.

В прошедшем сезоне Вернер провел в АПЛ 21 матч, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.