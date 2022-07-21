Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тухель – Вернеру: «Игровое время нужно заслужить»

21 Июля 2022 • 21:21 Комментировать

Главный тренер «Челси» Томас Тухель заявил, что нападающий Тимо Вернер должен проявить себя на поле, чтобы получить больше игровых минут.

«Игровое время нужно заслужить. Показать качество, занять свое место в основе и защитить его», - сказал наставник «синих».

Ранее Вернер заявил, что хотел бы получать больше игровых минут в составе «Челси», и готов перейти в другой клуб.

Форвард перешел в «Челси» два года назад из «РБ Лейпцига», но так и не смог впечатлить тренерский штаб ни игрой, ни статистическими показателями.

По последней информации, футболистом интересуется дортмундская «Боруссия». «Челси», по всей вероятности, не будет удерживать нападающего, особенно учитывая недавнее приобретение Рахима Стерлинга.

В прошедшем сезоне Вернер провел в АПЛ 21 матч, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Томас Тухель Тимо Вернер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Июля
21:44 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» готовит предложение по форварду «Атлетика» из Бильбао
21:33 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг хочет откровенно поговорить с Роналду в надежде сохранить его 1
21:21 · Англия. Премьер-лига
Стерлинг рассказал, что Тухель сильно хотел видеть его в «Челси»
21:21 · Англия. Премьер-лига
Тухель – Вернеру: «Игровое время нужно заслужить»
20:58 · Англия. Премьер-лига
Депай отказался переходить в «Тоттенхэм»
20:45 · Англия. Премьер-лига
​Варан: «Споров о Роналду в команде не было» 1
20:42 · Англия. Премьер-лига
Дортмундская «Боруссия» интересуется Вернером
20:29 · Англия. Премьер-лига
Артета: Зинченко уже с нами 3
20:22 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Челси» вступили в переговоры по Милинковичу-Савичу
20:11 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» узнал, сколько придётся заплатить за Дзаньоло
20:01 · Англия. Премьер-лига
​Лингард прошёл обследование для «Ноттингем Форест» слухи
19:29 · Англия. Премьер-лига
​Борьба за Кунде продолжается, «Барселона» не сдаётся слухи
16:31 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» может подписать 26-летнего воспитанника «Барселоны»
15:45 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Баварии» прилетел в Лондон, чтобы подписать контракт с «Кристал Пэлас»
15:43 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне: «Не удивлён выступлениями Альвареса»
Все новости
Рекомендуем