Депай отказался переходить в «Тоттенхэм»

Нападающий «Барселоны» Мемфим Депай отклонил предложение «Тоттенхэма».

Команда Антонио Конте значительно усилилась в текущее межсезонье. Атакующая линия теперь состоит из Гарри Кейна и Ришарлисона, который перешел из «Эвертона». «Шпоры» намеревались приобрести еще и Депая, но голландец отказался переходить в лондонский клуб, сообщает SPORT. С другой стороны, Депай, возможно, принципиально не хочет перебираться в АПЛ, помня о не самом лучшем времени, проведенном в «Манчестер Юнайтед».

Так или иначе, нападающий пока остается игроком «Барселоны» и ждет предложений от других клубов.

В прошедшем сезоне футболист провел в Ла Лиге 28 матчей, забил 12 голов и отдал 2 результативные передачи.