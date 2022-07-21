Дортмундская «Боруссия» интересуется Вернером

Нападающий «Челси» Тимо Вернер входит в сферу интересов дортмундской «Боруссии».

Футболист перешел в «Челси» в 2020 году из «РБ Лейпцига», но не смог впечатлить наставника команды Томаса Тухеля своей результативностью.

Как сообщают источники в «Челси», Вернер готов покинуть лондонский клуб в поисках команды, которая поможет ему перезагрузить карьеру.

Кроме того, недавнее появление в стане «синих» Рахима Стерлинга грозит Вернеру еще большим сокращением игрового времени.

В прошедшем сезоне футболист провел в чемпионате Англии 21 матч, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.