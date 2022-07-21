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Артета: Зинченко уже с нами

21 Июля 2022 • 20:29 Комментировать (3)

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал переход полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко в стан «канониров».

Артета сказал Sky Sports, что Зинченко уже с командой, осталось лишь уладить некоторые формальности, клуб очень рад такому пополнению. Тренер рассказал, что хорошо знаком с футболистом, Зинченко поможет команде своей универсальностью.

За «Манчестер Сити» 25-летний Зинченко выступал с 2016 года, перебравшись из «Уфы». Он принял участие в 127 встречах, в которых смог отметиться двумя забитыми мячами и сделал 12 результативных передач во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Микель Артета Александр Зинченко Трансферы футбола - лето 2022
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