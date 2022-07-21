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«Арсенал» и «Челси» вступили в переговоры по Милинковичу-Савичу

21 Июля 2022 • 20:22 Комментировать

«Арсенал» и «Челси» запросили «Лацио» о доступности полузащитника Сергея Милинковича-Савича в текущее трансферное окно.

Фамилия сербского футболиста в последнее время постоянно мелькала в новостных отчетах. Игрока связывали с переходом в «Манчестер Юнайтед». По последней информации, представители двух лондонских клубов связались со спортивным директором «Лацио» Игли Таре, чтобы выяснить стоимость игрока, сообщает Calciomercato.

«Арсенал» нуждается в центральном полузащитнике. Контракты игроков «Челси» Жоржиньо и Н’Голо Канте заканчиваются летом следующего года.

Ориентировочная цена на Милинковича-Савича составляет около 80 миллионов евро.

В прошедшем сезоне футболист провел в Серии А 37 матчей, забил 11 голов и отдал 11 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Челси Арсенал Лондон Сергей Милинкович-Савич Трансферы футбола - лето 2022
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