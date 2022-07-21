«Тоттенхэм» узнал, сколько придётся заплатить за Дзаньоло

«Тоттенхэму» придется выложить 50 миллионов евро за трансфер полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло.

Главный тренер «шпор» Антонио Конте рассматривает футболиста, как приоритетную цель в текущее трансферное окно, сообщает Fichajes. Уточняется, что сначала «Тоттенхэму» нужно будет трудоустроить футболистов, которые не входят в планы на новый сезон – Джовани Ло Чельсо, Танги Ндомбеле и Серхио Регилона.

Кроме «Тоттенхэма», к Дзаньоло проявляет интерес «Ювентус». Сам футболист не скрывает, что хотел бы перейти в более сильный клуб, чем «Рома».

В прошедшем сезоне Дзаньоло провел в Серии А 28 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.