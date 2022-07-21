Всё идёт к тому, что Джесси Лингард примерит на себе футболку «Ноттингем Форест». Как стало известно The Guardian, 29-летний полузащитник, находящийся в статусе свободного агента, максимально близок к трансферу – в среду вечером он прошёл медицинское обследование.

«Ноттингем Форест» будет платить Джесси Лингарду хорошие деньги – около 200 тысяч фунтов (примерно 235 тысяч евро) в неделю. Повторить предложение «лесников» «Вест Хэм» не смог.

Напомним, что «Ноттингем Форест» вернулся в Английскую премьер-лигу после перерыва длиной в 23 года. Клуб имеет серьёзные амбиции и старается подчеркнуть их на летнем трансферном рынке.