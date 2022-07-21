Борьба за Жюля Кунде на трансферном рынке продолжается. Защитник «Севильи» не поехал с командой на предсезонный сбор в ожидании смена клуба. Вопрос в том, куда перейдёт 23-летний француз – в «Челси» или «Барселону».

По данным COPE, Кунде пока взял паузу в выборе нового места работы. Отмечается, что если бы всё зависело от «Севильи», футболист уже отправился бы в «Челси».

В то же время журналисты из El Chiringuito сообщают, что в ближайшие дни «Барселона» сделает «Севилье» новое предложение. Оно составит 60 миллионов евро – именно в такую сумму Жюля Кунде оценивают эксперты из transfermarkt.