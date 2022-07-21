«Манчестер Сити» может подписать 26-летнего воспитанника «Барселоны»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подтвердил переговоры по Марко Кукурелье из «Брайтона», но при этом отметил готовность клуба рассмотреть альтернативные варианты на позицию левого защитника. Одним из таких вариантов может стать Алехандро Гримальдо из «Бенфики». Как сообщает Inews, 26-летний испанский футболист уже был предложен чемпионам Англии.

Алехандро Гримальдо является воспитанником «Барселоны». За «Бенфику» защитник выступает с начала 2016 года.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Алехандро Гримальдо в 20 миллионов евро.