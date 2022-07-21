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Де Брёйне: «Не удивлён выступлениями Альвареса»

21 Июля 2022 • 15:43 Комментировать

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне похвалил новичка команды Хулиана Альвареса за выступление в товарищеском поединке против «Америки».

«Хулиан отлично справился, он выглядит очень хорошо. Мы говорим о многообещающем игроке. Лично я не удивлён его выступлениями, потому что наблюдаю за ним на тренировках», – цитирует де Брёйне Sports Center.

Напомним, что прошлой ночью «Манчестер Сити» обыграл мексиканскую «Америку» 2:1 благодаря дублю самого де Брёйне. Хулиан Алвьарес провёл на поле 71 минуту и запомнился очень убедительной игрой.

В прошлом сезоне Алвьарес забил 11 голов в 8 матчах за «Ривер Плейт» в чемпионате Аргентины.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Кевин де Брёйне Хулиан Альварес
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