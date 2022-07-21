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Кунде не отправился с «Севильей» на предсезонку в Португалию

21 Июля 2022 • 15:37 Комментировать

Защитник Жюль Кунде не отправился с «Севильей» на предсезонные сборы в Португалию. На официальном сайте андалузского клуба появился список из 31 игрока, которые полетели с командой на предсезонку. Кунде в этом перечне нет.

Ожидается, что будущее Кунде должно разрешится сегодня. Футболист хочет как можно скорее найти себе новый клуб. «Челси» согласовал трансфер за 60 миллионов евро, но футболист ждёт хода от каталонской «Барселоны», которая пока что просит француза подождать.

Кунде мог оказаться в «Челси» прошлым летом, но тогда «синие» отказались выплачивать сумму отступных в размере 80 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Севилья Жюль Кунде Трансферы футбола - лето 2022
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