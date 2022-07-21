Алонсо вряд ли перейдёт в «Барселону»

Защитник «Челси» Маркос Алонсо с большой долей вероятности останется в клубе на следующий сезон. По информации журналиста Хосе Альвареса, каталонская «Барселона» решила отказаться от услуг испанца.

Ожидается, что все силы теперь будут брошены на трансфер другого защитника лондонского «Челси» – капитана Сесара Аспиликуэты, у которого уже давно согласован с каталонцами трёхлетний контракт.

Что касается Алонсо, игрок по-прежнему хочет вернуться в испанскую Ла Лигу, но после отказа «Барселоны» в чемпионате вряд ли найдётся клуб, который удовлетворил бы амбиции Маркоса по зарплате и борьбе за трофеи.