​Президент «Атлетико» ответил на вопрос о Роналду

Президент «Атлетико» Энрике Сересо присутствовал на командном ужине в одном из мадридских ресторанов. Там он ответил на вопрос о том, может ли состав команды пополнить Криштиану Роналду.

«Может ли «Атлетико» подписать Роналду? Задавайте мне более сложные вопросы. На простые вопросы ответы будут простыми. Это ответ», - загадочно сказал Сересо.

При этом функционер намекнул, что «Атлетико» всё же не участвует в борьбе за подписание Роналду.

«Мы здесь на ужине перед началом сезона. У нас прекрасный состав с фантастическими футболистами под руководством выдающегося тренера. У нас есть всё. Чего ещё мы можем желать?» - цитирует Сересо Goal.com.