Тен Хаг ввёл правила для игроков и сотрудников «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ввёл новые правила для поддержания дисциплины в клубе.

По сведениям The Sun, новый наставник «красных дьяволов» ввел запрет на употребление алкоголя в то время, когда проходят матчи. Тренер будет штрафовать любого члена клуба, который опоздает на обед или тренировку. Помимо этого, тен Хаг запретил футболистам использовать телефон во время обеда, при этом теперь все должны питаться тем, что готовит клубная столовая, а не едой личных поваров.

Напомним, что новый сезон Английской премьер-лиги стартует 5 августа. В первом туре «МЮ» встретится с «Брайтоном» 7 августа.