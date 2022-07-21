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Тухель: «На месте Вернера я был бы счастлив играть за «Челси»

21 Июля 2022 • 15:06 Комментировать

Главный тренер «Челси» Томас Тухель отреагировал на слова нападающего Тимо Вернера о том, что он был бы счастлив в любом другом месте, где регулярно выходил в основном составе.

«Я удивлён. Если бы я был молодым игроком и выступал за футбольный клуб «Челси», я был бы одним из самых счастливых людей на планете», – сказал Тухель на пресс-конференции.

Напомним, что Тимо Вернер может покинуть «Челси» в это трансферное окно. Тухель хочет обновить атакующую линию команды, что ставит под угрозу игровое время Вернера.

Игроком ранее интересовались клубы из Бундеслиги. Обратить внимание на игрока может дортмундская «Боруссия», которая недавно на неопределённый срок лишилась Себастьяна Алле.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Томас Тухель Тимо Вернер
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