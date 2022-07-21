«Барселона» просит Кунде подождать и не принимать предложение «Челси»

Каталонская «Барселона» пытается убедить защитника «Севильи» Жюля Кунде не переходить в лондонский «Челси». Журналист Херард Ромено в социальных сетях сообщает, что французу было сказано подождать, пока руководство найдёт необходимые средства для трансфера.

В то же время «Челси» достиг с «Севильей» устной договорённости по трансферу Кунде. Сумма сделки должна составить 60 миллионов евро, но из-за ситуации с «Барселоной» пока ещё ничего не решено.

Кунде больше хочет перейти в «Барселону», но при этом готов присоединиться к «Челси». К слову, «синие» предложили игроку более выгодный контракт, чем каталонцы.