Артета – о контракте Салиба: «У нас есть план, мы стараемся его выполнить»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал ситуацию с контрактом защитника Вильяма Салиба, который заканчивается через два года.

«У нас есть план, мы стараемся его выполнить. Мы очень счастливы, что у нас есть Салиба. Вы можете видеть то, насколько хорошо он адаптировался и насколько зрелым он стал», – сказал Артета на своей пресс-конференции.

Напомним, что прошлый сезон Салиба провёл на правах аренды за французский «Марсель». По итогам кампании защитник был признан лучшим молодым футболистом Лиги 1.

Игрок подписал контракт с «Арсеналом» ещё летом 2019 года, но до сих пор так и не дебютировал за клуб в официальных матчах.