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Клостерманн: «Игра с «Ливерпулем» покажет, на каком уровне мы находимся»

21 Июля 2022 • 14:19 Комментировать

Защитник «РБ Лейпцига» Лукас Клостерманн поделился ожиданиями от домашней товарищеской игры против «Ливерпуля», которая пройдёт сегодня.

«У «Ливерпуля» собрана одна из лучших команд в Европе. В мире есть 5 или 6 команд, которые находятся с ними на одном уровне, лишь отдельные нюансы могут решить исход матчей между ними. Мы с нетерпением ждём этой игры. Она должна показать, на каком уровне мы сейчас находимся», – приводит слова Клостерманна Liverpool Echo.

Напомним, что Лукас Клостерманн этим летом мог перебраться свободным агентом в лондонский «Челси», но в итоге решил продлить контракт с «РБ Лейпцигом».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль РБ Лейпциг Лукас Клостерманн
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