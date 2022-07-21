Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«МЮ» готов вернуть своего бывшего игрока, которого 7 лет назад купил за 35 миллионов евро

21 Июля 2022 • 14:15 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность вернуть в команду Мемфиса Депая, который хочет покинуть каталонскую «Барселону». По информации от Mundo Deportivo, возвращение нидерландца на «Олд Траффорд» этим летом выглядит вполне реальным.

Напомним, что в 2015 году Депай перебрался в «Манчестер Юнайтед» из ПСВ Эйндховен за 35 миллионов евро, но покинул команду спустя пару лет, так как не смог заиграть на должном уровне.

Ранее сообщалось, что Депай интересен двум другим топ-клубам из Английской премьер-лиги. Речь идёт об «Арсенале» и «Тоттенхэме», которые тоже претендуют на трансфер нидерландца.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Мемфис Депай Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Июля
15:06 · Англия. Премьер-лига
Тухель: «На месте Вернера я был бы счастлив играть за «Челси»
14:47 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» просит Кунде подождать и не принимать предложение «Челси»
14:24 · Англия. Премьер-лига
Артета – о контракте Салиба: «У нас есть план, мы стараемся его выполнить»
14:19 · Англия. Премьер-лига
Клостерманн: «Игра с «Ливерпулем» покажет, на каком уровне мы находимся»
14:15 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» готов вернуть своего бывшего игрока, которого 7 лет назад купил за 35 миллионов евро
14:13 · Россия. Первая лига
Футболист «Рубина» интересен клубу АПЛ
14:01 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» смирилась с уходом Кунде в «Челси»
13:42 · Англия. Премьер-лига
​Роналду определился с желаемой зарплатой в новом клубе слухи
13:26 · Англия. Премьер-лига
​Роналду сделал очередное благотворительное пожертвование 2
13:08 · Англия. Премьер-лига
Тухель хочет ещё двух игроков в атаку, помимо Зиеша «Челси» может покинуть ещё и Вернер
13:00 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» и «Челси» продвигаются в переговорах по Аспиликуэте
12:58 · Англия. Премьер-лига
«Саутгемптон» интересуется нападающим «Бордо»
12:53 · Англия. Премьер-лига
Артета – о новых трансферах: «Пока не могу ничего сказать»
12:43 · Англия. Премьер-лига
Два лондонских клуба поборются за игрока «Бёрнли»
12:39 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк: «Клубы АПЛ стали сильнее, чем раньше»
Все новости
Рекомендуем