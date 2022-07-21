«МЮ» готов вернуть своего бывшего игрока, которого 7 лет назад купил за 35 миллионов евро

«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность вернуть в команду Мемфиса Депая, который хочет покинуть каталонскую «Барселону». По информации от Mundo Deportivo, возвращение нидерландца на «Олд Траффорд» этим летом выглядит вполне реальным.

Напомним, что в 2015 году Депай перебрался в «Манчестер Юнайтед» из ПСВ Эйндховен за 35 миллионов евро, но покинул команду спустя пару лет, так как не смог заиграть на должном уровне.

Ранее сообщалось, что Депай интересен двум другим топ-клубам из Английской премьер-лиги. Речь идёт об «Арсенале» и «Тоттенхэме», которые тоже претендуют на трансфер нидерландца.