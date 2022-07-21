«Барселона» смирилась с уходом Кунде в «Челси»

Каталонская «Барселона» уже смирилась с тем, что защитник «Севильи» Жюль Кунде перейдёт в лондонский «Челси». По информации Marca, клуб уже изучает альтернативные варианты для усиления обороны.

Одним из таковых является Пау Торрес из «Вильярреала», но дело в том, что «жёлтая субмарина» наверняка будет требовать за своего воспитанника сумму в районе 60 миллионов евро – ровно столько же просит за Кунде «Севилья».

Напомним, что «Барселона» уже подписала в центр обороны Андреаса Кристенсена, который пришёл на правах свободного агента из «Челси». Несмотря на это, главный тренер Хави Эрнандес просит у руководства ещё одного игрока на эту позицию.