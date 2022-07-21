Ежедневно средства массовой информации дарят любителям футбола по пачке слухов о Криштиану Роналду. Так, например, журналист Бен Джейкобс в социальных сетях поделился информацией о том, что стало одной из причин, по которой звёздный португалец хочет уйти из «Манчестер Юнайтед».

Джейкобс сообщает, что Роналду не только хочет играть в Лиге чемпионов. Португалец также хочет оказаться в команде, где ответственность за результаты будет возлагаться не только на него. Криштиану хочет чувствовать больше поддержки на поле, что, по его мнению, является ключом для поддержания его формы. Роналду считает это особенно важным в год проведения чемпионата мира.