Криштиану Роналду хочет сменить клуб до конца лета, поскольку он настроен принять участие в новом сезоне Лиги чемпионов. Как сообщает в социальных сетях журналист Бен Джейкобс, в новом клубе Роналду готов зарабатывать на 30% меньше, если сравнивать с его нынешним окладом.

Если верить данным британских СМИ, то зарплата Криштиану Роналду после непопадания «Манчестер Юнайтед» составляет около 350 тысяч евро в неделю. Если отталкиваться от этих данных, то звёздный португалец в новой команде согласен зарабатывать приблизительно 250 тысяч евро в неделю.

Действующий контракт связывает Криштиану Роналду с «МЮ» до конца сезона 2022/2023.