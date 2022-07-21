​Роналду сделал очередное благотворительное пожертвование

Криштиану Роналду продолжает принимать активное участие в общественной жизни, помогая людям, которые в этом нуждаются сильнее всего. Как сообщает Manchester Evening News, звёздный португальский футболист сделал пожертвование организации I AM, помогающей людям с аутизмом.

Напомним, что Криштиану Роналду в летнее трансферное окно может сменить клубную прописку. Португальский нападающий хочет покинуть «Манчестер Юнайтед», поскольку он настроен выступать в Лиге чемпионов в новом сезоне.

Криштиану Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в конце прошлого лета после трёх лет в «Ювентусе».