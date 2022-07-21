Тухель хочет ещё двух игроков в атаку, помимо Зиеша «Челси» может покинуть ещё и Вернер

Главный тренер «Челси» Томас Тухель помимо Рахима Стерлинга попросил у руководства ещё двух футболистов в атаку. Об этом в социальных сетях сообщает британский журналист Саймон Филлипс.

Ранее ожидалось, что из атакующих игроков «Челси» покинет только Хаким Зиеш, теперь же возросла вероятность ухода Тимо Вернера, который ранее не исключал смену клубной прописки.

Напомним, что «Челси» ранее пытался подписать Рафинью Диаса из «Лидса». Клуб согласовал трансфер за 70 миллионов евро, но футболист предпочёл подождать и в итоге присоединился к каталонской «Барселоне».

Ожидается, что «Челси» попытается купить правого вингера и нападающего.