«Барселона» и «Челси» продвигаются в переговорах по Аспиликуэте

Каталонская «Барселона» уверена в том, что ей удастся провернуть трансфер капитана «Челси» Сесара Аспиликуэты. По информации от журналиста Эду Поло, переговоры между клубами в последние дни заметно продвинулись.

Аспиликуэта уже дал понять главному тренеру Томасу Тухелю, что он хочет покинуть «Челси» и присоединиться к «Барселоне», которая уже согласовала с футболистом условия трёхлетнего контракта.

Напомним, что Аспиликуэта присоединился к «Челси» летом 2012 года из французского «Марселя». С тех пор игрок выиграл два титула АПЛ и Лигу чемпионов. Следующий сезон может стать для испанца уже 11 в футболке «синих».