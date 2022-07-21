Артета – о новых трансферах: «Пока не могу ничего сказать»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о дальнейшей активности своего клуба на трансферном рынке. Напомним, что ранее «канониры» купили трёх футболистов – Маркиньоса, Габриэля Жезуса, Фабиу Виейра. Также клуб находится в шаге от трансфера Александра Зинченко из «Манчестер Сити».

«Пока ничего не могу сказать по будущим трансферам. У нас широкий состав и мы должны исходить из того, что имеем. Нам ещё предстоит принять решение об игроках, которых мы не планируем часто использовать», – сказал Артета на пресс-конференции.

Среди других целей «Арсенала» прослеживается имя Юри Тилеманса, который уже давно является приоритетом «канониров». Отметим, что у игрока остался год по контракту с «Лестером».