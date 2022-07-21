Ван Дейк: «Клубы АПЛ стали сильнее, чем раньше»

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк не может дождаться начала нового сезона Английской премьер-лиги. Об этом нидерландец заявил в интервью официальному сайту мерсисайдского клуба.

«Конечно, я с нетерпением жду начала АПЛ. В новом сезоне команды станут сильнее, чем раньше, ведь мы видели уже много громких трансферов. Теперь чемпионат стал более привлекательным», – сказал ван Дейк.

Напомним, что «Ливерпуль» в это трансферное окно продал нападающего Садио Мане в мюнхенскую «Баварию», подписав ему на замену Дарвина Нуньеса из лиссабонской «Бенфики», который стоил 80 миллионов евро.