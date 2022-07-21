Тухель объяснил травмой отсутствие Аспиликуэты в игре с «Шарлотт»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал неучастие защитника Сесара Аспиликуэты в игре против «Шарлотт».

«У Аспи был сильный удар выше колена в мышцу, он столкнулся с Эду, это был несчастный случай на тренировке», — сказал Тухель.

Наставник «синих» добавил, что не стал идти на риск в ничего не значащем товарищеском матче.

Ранее сообщалось, что Аспиликуэта не вышел на поле из-за того, что его переход в «Барселону» практически согласован. Каталонский клуб рассматривает футболиста в качестве одной из главных трансферных целей в летнее межсезонье.

В прошедшем сезоне Аспиликуэта провел в АПЛ 27 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.