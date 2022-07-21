Каррагер: «Присутствие Френки де Йонга играет огромнее значение для тен Хага»

Футбольный эксперт Джейми Каррагер прокомментировал ситуацию вокруг потенциального перехода полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга в «Манчестер Юнайтед».

«Будет интересно посмотреть, получит ли «Юнайтед» де Йонга. Я думаю, что он первоклассный игрок и он будет иметь для тен Хага огромное значение», - сказал Каррагер в интервью Sky Sports.

Что касается ситуации в команде в целом, Каррагер отметил, что для «Манчестера» важно получить место в Лиге чемпионов.

«Юнайтед» предстоит пройти долгий путь в плане борьбы за титул. Но первостепенная задача для тен Хага и футболистов – попадание в Лигу чемпионов. И только после этого нужно думать о титуле», - отметил Каррагер.

В прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» занял шестое место в АПЛ, отстав от зоны Лиги чемпионов на 13 очков.